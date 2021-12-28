النقل تعلن إطلاق تخصيصات ميناء الفاو الكبير

2021/12/28 | 21:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النقل، إطلاق تخصيصات ميناء الفاو الكبير كافة للعام الحالي، وبدء أعمال الحفر في الواجهة البحرية للأرصفة الخمسة.

وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّه تم "إطلاق التخصيصات وبدء الأعمال، نتيجةً لتوجيهات ومتابعة وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، وأن الأعمال في مشاريع الميناء والتي وقعت بداية السنة الحالية تسير بوتيرة جيدة جدًا".

وأضاف الفرطوسي أنّ "الأرصفة الخمسة أصبحت لها انتقالة جيدة مع دخول الحفارات إلى الواجهة البحرية بعدما كانت هناك تقوية لقاع البحر ورفع للألغام من حوض الميناء بشكل شامل".

وتابع أنّ "الإرادة وحب البلد تفرض على الكل انجاز هذا المشروع والوصول به إلى بر الأمان"، مشيرًا إلى "عزم إدارة الشركة إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وكل المشاريع الملحقة به".

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