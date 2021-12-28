أطفال يعتدون على قطار.. الجزائر تعلق على الفيديو

2021/12/28 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علَّقت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية في الجزائر على مقطع فيديو يظهر أطفالا وهم يرشقون قطارا أثناء سيره بالحجارة، وذلك في بلدية بئر العاتر بولاية تبسة، قرب الحدود التونسية

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