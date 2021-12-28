’اليونسيف’ تصدر بيانا بشأن جريمة اختطاف واغتصاب طفلة في بغداد

2021/12/28 | 21:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعربت “اليونيسف”، الثلاثاء، عن قلقها العميق بشأن التقارير الاعلامية المتعلقة بالعنف الجنسي الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام في بغداد، مع اختطاف أخيها الأصغر.وجاء في بيان للمنظمة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تدين اليونيسف كافة اعمال العنف ضد الاطفال وتدعو اصحاب المصلحة جميعا واعضاء المجتمع كافة، إلى …

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