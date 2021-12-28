2021/12/28 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v99JikHyfXE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم عبد: المواطنون يشعرون بـ "الغبن" خصوصا في المحاظات النفطية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم عبد: المواطنون يشعرون بـ "الغبن" خصوصا في المحاظات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).