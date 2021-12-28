2021/12/28 | 21:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bD9nKuY4fsQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أفغانستان.. مسيرة احتجاجية نسوية في كابول تتهم طالبان بمصادرة حقوق المرأة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أفغانستان.. مسيرة احتجاجية نسوية في كابول تتهم طالبان بمصادرة حقوق المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).