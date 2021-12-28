الكهرباء توضح أسباب نقص ساعات تجهيز الطاقة

2021/12/28 | 21:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، موعد إنجاز المرحلة الأولى من الربط الخليجي، فيما أوضحت سبب نقص ساعات تجهيز الطاقة مؤخرا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للقناة الرسمية، إن “هناك جملة مشاكل تمر بها المنظومة الكهربائية، ابرزها انحسار اطلاقات الغاز بشكل فعلي وكبير والتي بدت واضحة مع زيادة الاحمال وزيادة …

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