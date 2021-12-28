كيف تصبح دولة ما،،مصنعة،،!! - حاتم بن رجيبة

2021/12/28 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_بن_رجيبة أمام التطور المذهل للتكنلوجيا والتقنيات تصاب الأمم المتخلفة بالشلل والإحباط أمام الرغبة في الإلتحاق بالركب و مغادرة الفقر و التخلف !!!كيف لها أن تنافس العمالقة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في الصناعات الثقيلة وصناعة السيارات والأسلحة والكمبيوتر...؟ يبدو ذلك من الوهلة الأولى مستحيلا وعبثا وعناد أطفال!!!هل يمكن لدول مثل العراق والسعودية ومصر أو بنغلاداش وكوبا أن تصبح يوما ......





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