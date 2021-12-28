الرجل الذي هز الأساس الديني الزائف للنظام العنصري / رحيل ديسموند توتو المناضل من أجل انتصار قيم التسامح - رشيد غويلب

2021/12/28 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب عرف ديسموند توتو بقدرته الدائمة على الابتسام.



ووراء ابتسامة رجل الكنسية الجنوب أفريقي، والحائز على جائزة نوبل للسلام، يختفي مناضل صلب من أجل العدالة.



على مدى عقود، خاض توتو معارك متوالية مع نظام الفصل العنصري.



وعندما هزم الاستبداد، رافق حكومات المؤتمر الوطني الأفريقي بنقد لا يجامل.



لم يرغب يوما في إرضاء الجميع، وكانت المصالحة هدفه الرئيس.



رحل ديسموند توتو 26 يوم كانون الأول عن عمر ناهز 90 عامًا ......





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