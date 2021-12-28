علماء يحددون وسيلة احتواء “أوميكرون”

2021/12/28 | 22:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.ويتمثل إنجاز الباحثين في أن الأجسام المضادة التي تعرفوا عليها تقوم باستهداف مناطق من بروتين […]

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