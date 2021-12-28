الكهرباء تحدد موعد انجاز المرحلة الاولى للربط الخليجي.. ما سبب تراجع ساعات التجهيز؟

2021/12/28 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، موعد انجاز المرحلة الأولى من الربط الخليجي، فيما أوضحت سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للقناة الرسمية تابعه NRT عربية، (28 كانون الاول 2021)، ان "هناك جملة مشاكل تمر بها المنظومة الكهربائية، ابرزها انحسار اطلاقات الغاز بشكل فعلي وكبير والتي بدت واضحة مع زيادة الاحمال وزيادة الطلب على الاستهلاك"، مبينا أن "ما حصل امس هو خروج مصفى غاز الشمال عن الخدمة والذي تسبب بتوقف محطات الكيارة ونينوى وملا عبد الله والذي انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء".

وأضاف، أن "الدخول في فترة الذروة وانحسار الغاز وراء انخفاض التجهيز بالكهرباء"، مشيرا الى أن "استيراد الغاز من ايران حاليا منقوص حيث تصل 8.5 ملايين متر مكعب بدلا من 50 مليون متر مكعب"، مؤكدا "مباحثاتنا مستمرة مع الجانب الايراني بشأن الالتزام بالعقد الموقع".

وعن الربط مع دول الجوار، أشار موسى إلى أن "الربط الكهربائي لا يغني عن امدادات الغاز لمحطات الطاقة ولكن يسد جزءا من الحاجة"، لافتا الى أن "المرحلة الاولى من الربط الخليجي ستنجز في الشهر السادس ويجب أن يدخل الى البصرة عام 2022".

وتابع: "تم الربط مع تركيا فنيا ونحن بانتظار موافقة الحكومة التركية على دفع الطاقة والاتفاق على تعرفتها".

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