2021/12/28 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اختطافه في ديالى..داعش ينحر مدير جوازات الاعظمية- عاجل

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