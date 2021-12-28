بكلفة 233 مليار دينار.. المثنى تعلن إكمال إحالة ٣٧٠ مشروعاً بعام ٢٠٢١

2021/12/28 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، إكمال إحالة وإعلان ٣٧٠ مشروعاً في مركز المحافظة وبالأقضية والنواحي لعام ٢٠٢١ وبميزانية تصل إلى ٢٣٣ مليار دينار.

وقال منفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " المثنى ستكون ورشة عمل لمشاريع في قطاعات الصحة والماء والكهرباء والطرق والبلديات والمجاري والتربية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات الخدمية المهمة".

وأضاف ان "المحافظة أكملت إحالة وإعلان ٣٧٠ مشروعاً في مركز المحافظة وبالأقضية والنواحي، وهي جميع مشاريع محافظة المثنى لعام ٢٠٢١ ، وبميزانية تصل إلى ٢٣٣ مليار دينار"، مشيرا الى ان "المشاريع قسمت إلى خطتين الأولى ١٣٠ مليار دينار للخطة الإستثمارية ، والثانية ١٠٣ مليار دينار لخطة تنمية الأقاليم".

وبين أن " بعض المشاريع وصلت إلى مناطق لم تشهد أي مشاريع للإعمار منذ عشرات السنين "، موجها رؤساء الوحدات الإدارية والدوائر المختصة "بإكمال خطة مشاريع عام ٢٠٢٢ ، لتشمل بالمشاريع المناطق التي لم تشمل في خطة العام الحالي".

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