لأول مرة في العراق.. محافظة سجلها السنوي خال من حوادث

واضاف الربيعي، ان "جهود شيوخ وزعماء العشائر في منع هكذا حوادث واعتبارها فعلا غير جائز لتداعياته وخطورته على حياة العوائل من الاطفال والنساء بالاضافة الى ترويع الامنين اسهم في الحد منها وصولا الى عدم تسجيل اي حادثة بشكل رسمي وهذه ايجابية مهمة تؤكد تفاعل المجتمع مع القضايا التي تدعم الاستقرار والطمأنينة".
واشار الى ان "شيوخ وزعماء عشائر ديالى قرروا مؤخرا تشديد الاحكام بحق من يمارس الدكة العشائري ومساعدة القوات الامنية في اعتقاله بالاضافة الى رفضها هكذا اسلوب في حل القضايا والاشكالات العشائرية بسبب تداعياته على السلم الاهلي وامكانية سقوط ضحايا ابرياء".
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