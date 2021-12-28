لأول مرة في العراق.. محافظة سجلها السنوي خال من حوادث

2021/12/28 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالىفجرت مديرية شؤون العشائر في ديالى، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيدها بان سجل المحافظة خال من حوادث الدكة العشائرية.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "وفق قراءة لمجمل الاحداث الامنية في ديالى خلال 2021 نؤكد بان السجل خال من تسجيل اي حادثة للدكة العشائرية".

واضاف الربيعي، ان "جهود شيوخ وزعماء العشائر في منع هكذا حوادث واعتبارها فعلا غير جائز لتداعياته وخطورته على حياة العوائل من الاطفال والنساء بالاضافة الى ترويع الامنين اسهم في الحد منها وصولا الى عدم تسجيل اي حادثة بشكل رسمي وهذه ايجابية مهمة تؤكد تفاعل المجتمع مع القضايا التي تدعم الاستقرار والطمأنينة".

واشار الى ان "شيوخ وزعماء عشائر ديالى قرروا مؤخرا تشديد الاحكام بحق من يمارس الدكة العشائري ومساعدة القوات الامنية في اعتقاله بالاضافة الى رفضها هكذا اسلوب في حل القضايا والاشكالات العشائرية بسبب تداعياته على السلم الاهلي وامكانية سقوط ضحايا ابرياء".

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