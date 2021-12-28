2021/12/28 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، موعد إنجاز المرحلة الأولى من الربط الخليجي، فيما كشفت سبب نقص ساعات تجهيز الطاقة مؤخرا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث تلفزيوني، تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف عن أسباب نقص ساعات تجهيز الطاقة المركز الخبري الوطني.

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