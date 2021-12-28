صفقات العيار الثقيل.. 5 نجوم

2021/12/28 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يقترب موعد فتح باب الانتقالات الشتوية، تتوالى التوقعات ويتبارى المحللون في الحديث عن أبرز الصفقات المحتملة، في "طقس" رسمي بات مرتبطا بعالم كرة القدم.

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