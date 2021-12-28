ما الذي يحصل عند تناول 15 حبة فستق يوميا؟

2021/12/28 | 22:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي الفستق على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

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