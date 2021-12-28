2021/12/28 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aQ9yTICDcaA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي يبدي استغرابه من دعوة المحكمة الاتحادية لتعديل قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي يبدي استغرابه من دعوة المحكمة الاتحادية لتعديل قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).