العمليات المشتركة: أعداد المستشارين داخل القواعد العراقية قليلة جداً

2021/12/28 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المستشارين داخل القواعد العراقية قليلة جداً، فيما أشارت إلى أن مهمة التحالف الدولي تحولت بالكامل من قتالية إلى استشارية.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للقناة الرسمية تابعة “النور نيوز” إن “اللجنة العسكرية الامنية العليا أجرت اربع جولات حوار مع التحالف …

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