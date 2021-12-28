2021/12/28 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المستشارين داخل القواعد العراقية قليلة جداً، فيما أشارت إلى أن مهمة التحالف الدولي تحولت بالكامل من قتالية إلى استشارية.وقال المتحدث باسم القيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة: مهمة التحالف الدولي تحولت بالكامل من قتالية إلى استشارية المركز الخبري الوطني.

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