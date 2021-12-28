رصاصة واحدة لا تكفي - عباس علي العلي

2021/12/28 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي فجدار الفصل بيننا سميكقبلة واحدة لا تكفيفالبرد من حولنا شديديد واحدة لا تكفي حملنا قديم وثقيلتعال إذانضع الرصاصة في اليد وفوقها قبلةونحتفل بالعام الجديدنرقص حتى الصباحوليثمل النبيذنكسر قوانين العيديشربنا الخمر فيسكرويعربدويغني هبي بيرث دينسبح في شلالات العمرونتدفأ بذكريات الجمر الذي في القلوبتعالينكتب أقدار العام القادم بأيدينا

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