خميس الخنجر يكشف الهدف من زيارته الأخيرة إلى الإمارات

2021/12/28 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس تحالف العزم، خميس الخنجر، الثلاثاء، أن جولته الخارجية في دولة الإمارات كانت "من أجل شرح الوضع في العراق".

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وبيّن الخنجر في تدوينة، تابعها "ناس"، (28 كانون الثاني 2021)، أن "جولتنا الخارجية كانت من أجل شرح الوضع في العراق، وحاجة الاقتصاد العراقي الى دعم الأشقاء والأصدقاء".

وأضاف أنه "لم نسمع في هذه الدول رؤساء وأمراء وقادة إلا الحرص على وحدة العراق واستقراره، دون أي تدخل في ترشيحات ومناصب وتحالفات، وهم ملتزمون بدعم من يتفق عليه العراقيون فقط".

وأكد رئيس حزب "الوطن" مشعان الجبوري، الأحد، وصول محمد الحلبوسي وخميس الخنجر إلى دولة الإمارات، بعد قطيعة استمرت لـ 6 سنوات.

وكتب الجبوري في تدوينة تابعها "ناس" (26 كانون الأول 2021)، انه "‏تاكيدا لما كنا نقوله وينفيه البعض، الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف العزم وصل الامارات بعد قطيعة دامت ست سنوات في بداية جولة ثنائية تضمه هو والرئيس الحلبوسي تشمل ثلاث دول عربية".

وأضاف الجبوري، أن زيارة الخنجر والحلبوسي سـ "يبلغان خلالها قادة تلك الدول اتفاقهم على العمل المشترك لما يخدم العراق وابناء المدن المدمرة".

وعقد تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وتحالف "العزم" الذي يتزعمه خميس الخنجر، في وقت سابق، اجتماعاً موسعاً في العاصمة بغداد.

ويأتي هذا اللقاء، بعد إعلان تحالف "العزم" بزعامة خميس الخنجر، عن تحالفه الجديد المفاوض في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه يتكون من 34 نائباً.

في وقت أكد القيادي في "تقدم" أحمد المساري، أن التحالف أصبح يمتلك 43 مقعداً بشكل رسمي، مبيناً وجود توافق حول تجديد الولاية الثانية لمحمد الحلبوسي.

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