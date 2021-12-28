مواطنو الديوانية يشيدون بـ

2021/12/28 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أشاد عدد من المواطنين بـ"السلة الغذائية" التي وزعتها وزارة التجارة.

وقال عدد من مواطني محافظة الديوانية في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "السلة الغذائية التي وزعتها وزارة التجارة جيدة من حيث جودة مواد الطحين والرز والزيت والسكر".

وطالبوا بـ"استمرار هذه السلة الغذائية كونها خدمة شريحة كبيرة من العوائلة لاسيما أصحاب الدخل المحدود".

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