جددت الدعوة لـ

2021/12/28 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار (بورما)، إثر مجزرة ارتكبها الجيش وأسفرت عن مقتل 35 على الأقل بينهم نساء وأطفال

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