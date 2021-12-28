2021/12/28 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على شخصين في الناصرية بسبب مشاجرة بينهما استخدما فيها السلاح الناري.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، انه “القي القبض على شخصين يسكنان منطقة المنصورية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاجرة واطلاق نار بين شخصين في الناصرية..



والقوات الامنية تتدخل المركز الخبري الوطني.

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