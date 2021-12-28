تقرير أمريكي يتحدث عن عطش العراق!!

2021/12/28 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة سلط تقرير أميركي الضوء على تداعيات وتأثيرات التغير المناخي في العراق، ومشكلة شحة المياه التي جعلت من الأراضي الخضراء والملونة بالمحاصيل والزرع، ليست سوى أرض عطشة، جافة، ويملأها اليباس، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، إلا أن السياسة الخارجية مع الجارتين إيران وتركيا لهما دور كبير في تفاقم المشكلة.نص …

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