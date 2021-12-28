واشنطن تكشف عن “تقدم” في محادثات إيران النووية

2021/12/28 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية، لكنها أضافت أن “الوضع الأساسي لم يتغير” رغم التقدم المحقق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، إنه من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في محادثات إنقاذ الاتفاق النووي، بعد استئنافها يوم الاثنين.

وأضاف أن “الولايات المتحدة لم تر حتى الآن إلحاحا كافيا لدى إيران”، مضيفا أن “واشنطن بحاجة إلى رؤية الأطراف في المحادثات تسعى بشكل بناء وثابت لتحقيق التقدم”.

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