2021/12/28 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7IEkUB-60xQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | ماجد شنكالي: تقدم والتيار الصدري هما الاقرب للحزب الديمقراطي الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | ماجد شنكالي: تقدم والتيار الصدري هما الاقرب للحزب الديمقراطي الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).