2021/12/28 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fjxRMrx6BaM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: كان بإمكان شيعة السلطة أن يحموا وحدة المكون الشيعي بالإنجاز مو باللصوصية والفشل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: كان بإمكان شيعة السلطة أن يحموا وحدة المكون الشيعي بالإنجاز مو باللصوصية والفشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).