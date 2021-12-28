التجارة تعلن تسويق 150 الف طن من الشلب: الموسم نجح رغم شح المياه

2021/12/28 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، تسويق 150 الف طن من مادة الشلب بنوعيه العنبر والياسمين ضمن الموسم التسويقي لمحصول الشلب لعام 2021.

وقال الوزير، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (28 كانون الاول 2021)، إن "المراكز التسويقية لمحصول الشلب في المحافظات الشلبية المسوقة سوقت ما يقارب من 150 الف طن من مادة الشلب بنوعيه العنبر والياسمين ضمن الحملة التسويقية في هذه المحافظات".

وأضاف الجبوري، أن "الموسم التسويقي لمحصول الشلب لايزال مستمرا لغاية الان وان النتائج لا زالت ايجابية في تسويق هذه الكميات التي ستشكل اهمية في زيادة رصيد مفردات البطاقة التموينية لمادة الرز"، مشيرا الى ان " الكميات المسوقة لمحصول رز العنبر بلغ 42 الف طن فيما بلغت الكميات المسوقة لمحصول الياسمين 109 الاف".

وتابع: "لا زالت عمليات التسويق مستمرة في محافظات النجف والديوانية وبابل والمثنى ومحافظات اخرى"وهناك احتمالات لزيادة الرصيد المسوق هذا الموسم بكميات اخرى سيتم استلامها من الفلاحين".

وبين، أنه "رغم انخفاض مناسيب المياه وتأثر المحافظات الشلبية بحصصها المائية الا ان نجاح هذا الموسم يؤشر اندفاع الفلاحين المتسوقين باتجاه الزراعة وتسويق كامل المحصول الى مخازن وزارة التجارة في المحافظات الشلبية"، مثمنا "دور الفلاحين والمزارعين في انجاح الموسم التسويقي لمحصول الشلب والذي حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة، ووزارتي الزراعة والتجارة".

واوضح ان "الموسم الحالي حقق نجاحا كبيرا على صعيد الرقابة المشددة ، وايضا من ناحية النوعيات المسوقة من الفلاحين والمزارعين وتجاوز الكثير من المخالفات التي حصلت في المواسم السابقة وكان هذا الموسم انموذجا ناجحا لمواسم تسويق محصول الشلب".

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