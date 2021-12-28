ثلاثة شهداء من الجيش وثلاثة قتلى من داعش باشتباكات عنيفة في ديالى

2021/12/28 | 23:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن

اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي

وعصابات داعش، أسفرت عن ثلاثة شهداء من

الجيش وثلاثة قتلى دواعش.

وقال المصدر إن “قوات من اللواء 53

للجيش العراقي، اشتبكت مع عناصر د

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