الولايات المتحدة تخصص 260 مليون دولار لدعم قوات البيشمركة

2021/12/28 | 23:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس (جو بايدن)

وقع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة

2022، والذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770

مليار دولار، مشيرا الى انه تم تخصيص 260

مليون دولار، لدعم قوات البيشمركة.

ووفقا لتقر

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