2021/12/28 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء إن واشنطن تعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في محادثات فيينا الرامية لإنقاذ اتفاق إيران النووي لعام 2015، وذلك بعد استئناف المحادثات غير المباشرة الاثنين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين (28 كانون الاول 2021) إن الولايات المتحدة لم تلحظ بعد شعورا كافيا بالإلحاح من جانب إيران، مضيفا أن واشنطن تريد من أطراف المحادثات السعي بشكل بناء وثابت للبناء على التقدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في المحادثات النووية مع إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في المحادثات النووية مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).