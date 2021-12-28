بعد نحره.. داعش يهاجم حساب زوجة مدير جوازات الاعظمية على الفيسبوك

2021/12/28 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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هاجم عناصر مولاية لتنظيم داعش الارهابي، اليوم الثلاثاء، صفحة يعتقد انها تابعة لزوجة مدير جوازات الاعظمية العقيد المفقود ياسر علي.

وكان تنظيم داعش قام بنحر مدير جوازات الأعظمية ياسر علي بعد اختطافة في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "داعش بث على منصات مقربة منه صور تظهر نحر العقيد ياسر علي ضابط جوازات الاعظمية بعد مرور اكثر من اسبوعين على خطفه مع 3 من اصدقائه اثناء رحلة صيد قرب بحيرة حمرين 79م شمال شرق بعقوبة".

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