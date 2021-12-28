غداً.. التشييع الرمزي للمهندس و سليماني من نصب الشهيد وإلى التحرير

2021/12/28 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن التشييع الرمزي لابو مهدي المهندس وسليماني، سيكون غدا ابتداءً من نصب الشهيد وإلى ساحة التحرير.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تدعو المؤسسات الإعلامية لتغطية التشييع الرمزي لجثامين الشهداء الابرار بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لجريمة قصف القائم الارهابية التي شنتها طائرات الاحتلال الامريكي على قطعات الحشد الشعبي".

وبينت: "اعتمدنا ساحة التحرير كمكان تجمع مناسب للصحفيين ليلاقي مرور موكب التشييع الذي سيأتي من نصب الشهيد".

وأكدت أن "زمن انطلاق الموكب سيكون غداً الاربعاء الساعة ١٠ صباحاً من نصب الشهيد وإلى ساحة التحرير".

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