تونس.. أنباء عن

2021/12/28 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام تونسية أنباء تفيد بأن وزارة العدل أعلنت فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، بعد ما تم بثه في برنامج تلفزيوني عن شبهة وفاته "مقتولا"

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