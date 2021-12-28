تسجيل صوتي مسرب يفضح جمال الكربولي وثابت العباسي ومثنى السامرائي

2021/12/28 | 23:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحاول بعض الجهات السياسية التأثير على القضاء وتشويه سمعته التي تستند الى المهنية والحرفية والاستقلالية المعروفة لدى جميع العراقيين.

وفي هذا الاطار كشف تسجيل صوتي عن استغلال ثابت العباسي وجمال الكربولي لاسم القضاء ورئيسه فائق زيدان لترهيب وترغيب نواب فائزين جدد وذلك عبر ممارسة الكذب والتضليل من قبل ثابت العباسي والادعاء بتأثيره على المؤسسة القضائية من خلال علاقته برئيس مجلس القضاء في حين يظهر التسجيل محاولة جمال الكربولي المكفل بدعاوى قضائية ايهام السياسيين بتاثيره على القضاء من خلال ثابت العباسي

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