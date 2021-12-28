إقالة مسؤول أمني على صلة بالتحقيقات في محاولة اغتيال الكاظمي

2021/12/28 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭.‬غزال‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مطلع،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬إقالة‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬وتكليف‭ ‬بديل‭ ‬عنه‭.‬ وقال‭ ‬المصدر،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬انهاء‭ ‬تكليف‭ ‬اللواء‭ ‬اياد‭ ‬عبد‭ ‬حمزة‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬مدير‭ ‬الادلة‭ ‬الجنائية‭ ‬ونقله‭ ‬الى‭ ‬دائرة‭ ‬التفتيش‭ ‬الاداري‭ ‬والمهني‮»‬‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تكليف‭ ‬العميد‭ ‬فراس‭ ‬ثامر‭ ‬بدلا‭ ‬عنه‭.‬ ولم‭ […]

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