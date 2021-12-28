الانفتاح الغائب على أطباء الخارج

2021/12/28 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬الوفود‭ ‬الطبية‭ ‬الدولية‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬مستشفيات‭ ‬بغداد‭ ‬والمدن‭ ‬العراقية‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬تضم‭ ‬اخصائيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قليلة‭ ‬التوافر‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬الحصار‭ ‬الظالم‭.‬ورأينا‭ ‬أطباء‭ ‬من‭ ‬المانيا‭ ‬واليابان‭ ‬واسبانيا‭ ‬وسواهم‭ ‬عبر‭ ‬منظمات‭ ‬خيرية‭ ‬تعاونية‭ […]

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