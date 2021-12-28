هجوم على شركة صينية تنقب عن النفط في جنوب العراق

2021/12/28 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ تعرض‭ ‬مقرّ‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬زيبك‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬العاملة‭ ‬ضمن‭ ‬حقل‭ ‬نفطي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬لهجوم‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابات،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭. ‬وأوقف‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحادث‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ وقال‭ ‬مدير‭ ‬إعلام‭ […]

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