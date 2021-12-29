بعد اصطدام سيارة به وإصابة 5 أشخاص.. وزير سعودي يتخذ قرارا بشان مسجد العمار

2021/12/28 | 23:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الشؤو ن الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الثلاثاء، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد في جدة بعد اصطدام مركبة فيه ما أسفر عن وقوع 5 إصابات

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