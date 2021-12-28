2021/12/28 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعليق ناري من نجم الربيعي على فضيحة جمال الكربولي وثابت العباسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BFtxjeLr_I8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعليق ناري من نجم الربيعي على فضيحة جمال الكربولي وثابت العباسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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