2021/12/28 | 23:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jsH7qlmhojU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على وقع الترقب والاستنفار الأمني.. استمرار الجدل حول تداعيات قرار #المحكمة_الاتحادية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على وقع الترقب والاستنفار الأمني.. استمرار الجدل حول تداعيات قرار #المحكمة_الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).