2021/12/28 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OeU93i9IBSA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د. باسل حسين: السيد الصدر سيحاول تشكيل اغلبية شيعية موسعة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د. باسل حسين: السيد الصدر سيحاول تشكيل اغلبية شيعية موسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).