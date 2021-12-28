السفارة الكويتية لدى بغداد توجه رسالة عاجلة إلى رعاياها في العراق

2021/12/28 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت السفارة الكويتية لدى بغداد، الثلاثاء، رعاياها في العراق، بعدم ممارسة هواية صيد الطيور في البلاد.

وقالت السفارة في بيان اطلع عليه NRT عربية، (28 كانون الاول 2021)، "نهيب بالمواطنين الكويتيين، في العراق، التقيد بالتعليمات وعدم ممارسة هواية صيد الطيور في بادية السماوة بمحافظة المثنى، والمناطق الجنوبية الأخرى من البلاد".

ودعت السفارة، إلى "عدم استخدام تأشيرة زيارة العتبات الدينية لممارسة هذه الهواية لما في ذلك من مخالفة للقانون من جانب، وتعريض أنفسهم للخطر من جانب آخر".

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