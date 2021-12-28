السفارة الكويتية توجّه تحذيراً لرعاياها في العراق

2021/12/28 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت سفارة دولة الكويت في العراق، الثلاثاء، المواطنين الكويتيين إلى التقيد بالتعليمات وعدم ممارسة هواية صيد الطيور "القنص" في "بادية السماوة" بمحافظة المثنى والمناطق الجنوبية الأخرى من العراق.

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وبحسب ما نقلته وكالة الانباء الكويتية، وتابعها "ناس"، (28 كانون الأول 2021)، فإن "السفارة دعت الى عدم استخدام تأشيرة زيارة العتبات الدينية لممارسة هذه الهواية لما في ذلك من مخالفة للقانون من جانب وتعريض انفسهم للخطر من جانب اخر".

وتحظر السلطات العراقية صيد الصقور في محافظات جنوبي البلاد لاسيما (بادية السماوة) التي تنتشر فيها اصناف مختلفة من الطيور والحيوانات البرية.

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