إصابة ضابط في استخبارات الديوانية بهجوم مسلح

2021/12/28 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باصابة ضابط في استخبارات الديوانية باطلاقات نارية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "اصابة الضابط جاءت بعد ان اطلق مسلحين مجهولين عليه النار وسط مدينة الديوانية".

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