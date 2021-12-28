أمازون تتدخل بعد التحدي المميت لـ

2021/12/28 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخلت شركة "أمازون" بعد أن طلب مساعدها الصوتي "أليكسا" من طفلة القيام بتحد مميت

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