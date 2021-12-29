بالصور.. حملة تطوعية لتنظيف ملعب ميسان الأولمبي

2021/12/29 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع – شذى السودانينظم الفريق الاعلامي التطوعي الشبابي في محافظة ميسان، حملة واسعة لتنظيف ملعب ميسان الأولمبي .وقال رئيس الفريق علاء الصبيحاوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مديرية شباب ورياضة ميسان شعبة العمل التطوعي وبالتعاون مع الفرق التطوعية في المحافظة ومديرية الدفاع المدني نظمت حملة تنظيف ملعب ميسان الأولمبي".وأضاف، أن "هذه الحملة وتاتي لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب من اجل ميسان اجمل وانظف".

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