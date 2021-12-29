2021/12/29 | 00:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليمن.. انفجار عنيف يهز مطار عتق في شبوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/29 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. انفجار عنيف يهز مطار عتق في شبوة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن.. انفجار عنيف يهز مطار عتق في شبوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).