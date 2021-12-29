2021/12/29 | 00:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0bTch9F-qIM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مادة قانونية.. اذا تزوج المعتدي ضحيته يعاد النظر بالعقوبة التي حكم عليه بها بتهمة الاعتداء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مادة قانونية.. اذا تزوج المعتدي ضحيته يعاد النظر بالعقوبة التي حكم عليه بها بتهمة الاعتداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).